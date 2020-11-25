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Политика

17:09

Британские СМИ сообщили об угрозе третьей мировой войны из-за американского эсминца

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Jonathan P. Idle/U.S. Navy/ Zuma

Действия военных кораблей США у берегов России могут обернуться третьей мировой войной. Такое мнение выразил журналист британской газеты Daily Express Пол Уитерс.

Отмечается, что за последние дни произошло два заметных инцидента с участием ВМС США. Последний инцидент, по мнению Уитерса, обострил угрозу третьей мировой войны.

"Угроза третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого", – отметил Уитерс.

Ранее чешская военная разведка опубликовала отчет за 2019 год. В нем высказывалось опасение, что в мире может начаться третья мировая война. По мнению чешской разведки, глобальный конфликт находится на первой стадии, а его очагом может стать противостояние между Россией, США и Китаем.

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