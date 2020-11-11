Чешская разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны

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По данным чешской военной разведки, в мире может начаться третья мировая война. Отчет за 2019 год опубликован на сайте ведомства.

Специалисты отмечают, что в мире глобальный конфликт "находится на первой стадии".

"Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять", – сказано в отчете.

Отмечается, что очагом конфликта может служить соперничество между США, Россией и Китаем.

Кроме того, по данным аналитиков, в мире падает значимость международного права: возникающие противоречия не регулируются мирным диалогом. Также присутствует факт манипулирования общественным сознанием, что ведет к росту напряженности, считают эксперты.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что Россия представляет наибольшую угрозу для Соединенных Штатов.

В интервью CBS он указал, что Москва является серьезной проблемой для Вашингтона в данный момент в плане подрыва безопасности и альянсов. При этом самым большим конкурентом Байден назвал Китай.

