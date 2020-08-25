Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Самолет-разведчик США вторгся в зону северного военного округа Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны КНР.

В министерстве сообщили, что разведывательный самолет U-2 вошел в запретную для полетов зону, тем самым серьезно нарушив учебную деятельность Китая. В связи с произошедшим Минобороны Китая выразило протест и потребовало от США прекратить провокации.

Накануне российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты США, Швеции и ФРГ. Три самолета-разведчика приближались к госгранице РФ.

Истребитель Су-27 последовательно идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции и самолет базовой патрульной авиации "Орион" ВМС ФРГ.

Ранее истребитель Су-30СМ перехватил самолеты НАТО над Черным морем. Для перехвата разведчика в воздух поднялся истребитель из состава дежурных сил Южного военного округа, после чего самолеты Atlantiс-II и Sentinel-R1 удалились из поля видимости над границей РФ.