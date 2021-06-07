В Словакии стартует вакцинация "Спутником V"

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Словакии стартует вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление национального министерства здравоохранения.
Отмечается, что на первом этапе российский препарат станет доступен в Братиславском и Жилинском краях страны.
"Во вторник (8 июня. – Прим. ред.) подключатся Нитрянский край (Западная Словакия), в четверг – Тренчанский (запад страны) и Банскобыстрицкий край (Центральная Словакия). В следующие выходные к вакцинации приступят в остальных краях Словакии – Трнавском (Западная Словакия), Прешовском и Кошицком (восток республики)", – рассказали в Минздраве.
Привиться от коронавируса препаратом "Спутник V" будет можно в Братиславе, а также в городах Лученец, Михаловце, Гуменне, Бойнице, Пиештяны и Жилина. Вакцину смогут получить граждане Словакии в возрасте от 18 до 60 лет.
Ранее Словакия опубликовала договор о покупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Сообщалось, что первая партия препарата поступила в страну 1 марта.
В начале апреля в Словакии заявили, что препарат, закупленный у России отличается от вакцины, получившей положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что в Словакии ведут намеренную кампанию по дискредитации "Спутника V" и потребовали вернуть партию.
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