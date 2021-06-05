Гинцбург рассказал, что для производства "Спутника V" не используют яйца

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Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" полностью производится на синтетических средах без использования пищевого яйца, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости.

"Для производства "Спутника V" (яйца – Прим. ред.) не нужны. Все делается на синтетических средах", – рассказал он.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что в России при производстве вакцин используется исключительно импортное яйцо, поскольку в стране нет соответствующих фабрик.

Позднее он уточнил свои слова, отметив, что в России дефицит пищевого яйца не наблюдается.