Чешский вице-премьер уволил чиновника, рассказавшего о планах закупить "Спутник V"

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Вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек уволил гетмана Пардубицкого края Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета государственного предприятия "Чешская почта" после того, как тот сообщил прессе о попытке Гамачека замять скандал со взрывами на складах в Врбетице. Информация об этом появилась на портале Novinky.cz.

"Могу подтвердить, что сегодня днем я вывел Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета "Чешской почты", – сказал политик.

Ранее издание Seznam Zprávy сообщило, что Гамачек планировал приехать в РФ в середине апреля и договориться о том, что власти не будут сообщать об инциденте в обмен на проведение саммита Россия – США в Праге, а также бесплатную поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Нетолицкий сообщил, что лично слышал о планах вице-премьера посетить Москву и вернуться оттуда с большим количеством доз вакцины.

Опубликованную информацию Гамачек назвал клеветой. По его мнению, материал Seznam Zprávy построен на спекуляциях и лжи, а подтвердить то, чего не было, никто не в состоянии.