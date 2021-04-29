Чешский регулятор прекратил изучение документации по "Спутнику V"

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Пражский госинститут по контролю лекарств (ГИКЛ) прекратил изучение документации по российской вакцине от коронавируса "Спутник V" в связи с нехваткой значительного объема необходимых материалов, сообщает РИА Новости.

Директор ГИКЛ Ирэна Сторова уточнила, что не хватает данных, касающихся производства или качества. Она добавила, что официальный процесс не начинался, никакого обращения о проведении клинического изучения не поступало.

По словам Сторовой, производитель вакцины передал только небольшую часть от той документации, которая необходима в подобных случаях. Все изученные в ГИКЛ материалы передали в аппарат правительства.

Ранее президент Чехии Милош Земан обратился к Владимиру Путину с просьбой о поставках "Спутника V". Он указал, что если правильно информирован, то эта просьба будет удовлетворена, однако потребуется сертификация.

До этого Земан высказался за "венгерский путь" вакцинации, имея в виду, что Венгрия начала закупать "Спутник V", не дожидаясь одобрения ЕС.

С конца декабря 2020 года в Чехии проходит вакцинация населения от коронавируса. Сейчас используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Первую прививку получили 3 миллиона человек, вторую – 977,1 тысячи человек.