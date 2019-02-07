Из-под завалов рухнувшего в Стамбуле дома извлекли ребенка

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Под завалами рухнувшего в Стамбуле восьмиэтажного здания спасатели нашли выжившую пятилетнюю девочку, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора города Али Ерликайя.

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли три человека, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.

Обрушение произошло в среду, 6 февраля, в жилом доме в квартале Джевизли в азиатской части города. Сейчас разбор завалов продолжается, но спасатели приостанавливают работу, чтобы убедиться в отсутствии риска обрушения соседних зданий.

В доме было 14 квартир, по предварительным данным, в них проживали от 27 до 30 человек. Кроме того, в подвале здания находилась текстильная мастерская, в которой работали 15-20 человек.

По данным властей, причиной обрушения стали нарушения строительных регламентов, а не взрыв газа. Здание было возведено в 1992 году: при строительстве была получена лицензия только на пять этажей, остальные были достроены незаконно.

Ранее появилось видео с места обрушения дома в Стамбуле.