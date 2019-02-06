Появилось видео с места обрушения дома в Стамбуле

В Сети появилось видео с места обрушения дома в одном из районов Стамбула. На кадрах видно, как ведутся спасательные работы.

Как сообщает турецкий информационный телеканал NTV, в результате происшествия погиб как минимум один человек, пострадали около четырех человек. Под завалами могут находиться десятки людей.

Ранее староста района сообщил, что на нижнем этаже дома располагалось ателье, где работали 20–25 человек. Причину обрушения здания предстоит выяснить специалистам.