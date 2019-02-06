Более 20 человек могут находиться под завалами дома в Стамбуле

Под завалами обрушившегося в одном из районов Стамбула шестиэтажного дома могут находиться более 20 человек. Об этом сообщает турецкий информационный телеканал NTV.

Телеканал приводит слова старосты района, который сообщил, что на нижнем этаже дома располагалось ателье, где работали 20–25 человек. "Взрыва не было, здание само по себе начало рушиться", – сказал он.

Ранее сообщалось, что на место происшествия направились спасатели и скорая помощь. Как сообщили турецкие журналисты, это был жилой дом.