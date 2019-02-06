В Стамбуле обвалился шестиэтажный жилой дом

Шестиэтажное здание обрушилось в Стамбуле. Об этом сообщает турецкий информационный телеканал NTV.

Обвалившийся дом находится в районе Малтепе в азиатской части Стамбула. На место происшествия последовали спасатели и скорая помощь.

Это был жилой дом, сообщают турецкие журналисты. Под завалами могут быть люди.