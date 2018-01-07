Махмуда Ахмадинежада задержали за поддержку протестов в Иране – СМИ

7 января, 13:16
Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Бывшего президент Ирана Махмуда Ахмадинежада задержали за поддержку антиправительственных протестов, прошедших в стране. Об этом сообщила 6 января газета Al-Quds Al-Arabi, передает ТАСС.
По версии издания, Ахмадинежада задержали с санкции духовного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи во время визита в Шираз.
Политика задержали за его заявления на антиправительственных протестах, которые в Тегеране рассматривают как призыв к "разжиганию беспорядков", утверждает газета.
С 28 декабря в ряде городов Ирана проходят массовые протесты. Президент страны Хасан Роухани заявил, что беспорядки связаны с внутренними проблемами в государстве и подстрекательством со стороны других стран, в том числе Саудовской Аравии.
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