Помощник Трампа выступил за введение дополнительных санкций в отношении Ирана

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Помощник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер выступил за введение дополнительных санкций в отношении Ирана в связи с ситуацией в стране.

"Иранский народ выражает разочарование - разочарование режимом, который уделяет больше внимания экспорту терроризма, чем удовлетворению потребностей собственного народа. Важно, чтобы этот режим лишился ресурсов, необходимых для продолжения его убийственных кампаний, так что речь идет о дипломатии, но также и о санкциях", – заявил он в интервью радиостанции Voice of America, передает ТАСС.

Он также обвинил Тегеран в "деструктивных действиях" и "разжигании гражданской войны в регионе, предоставлении оружия и поддержке таких террористических группировок, как "Хезболлах".

Ранее сообщалось, что США не исключают новых санкций против Ирана в связи с возможным выходом из ядерного соглашения. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Кроме того Дональд Трамп дал поручение администрации разобраться с недоработками в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), который в 2015 году одобрил Иран и еще шесть стран. Американский лидер пояснил, что Вашингтон будет противостоять враждебным действиям Тегерана, чтобы не дать ему заполучить ядерное оружие.

На заявление Трампа отреагировал президент Ирана Хасан Роухани, пообещав в случае нарушения сделки "дать подходящий ответ".