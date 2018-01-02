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США не исключают новых санкций против Ирана в связи с возможным выходом из ядерного соглашения. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Мы, разумеется, оставляем за собой возможности в плане санкций в смысле подписания отказа от соглашения позднее в январе. Президент еще не принял окончательного решения, он оставляет за собой все возможности в связи с этим", – заявила Сандерс, передает РИА Новости.

Ранее Трамп дал поручение администрации разобраться с недоработками в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), который в 2015 году одобрил Иран и еще шесть стран. Американский лидер пояснил, что Вашингтон будет противостоять враждебным действиям Тегерана, чтобы не дать ему заполучить ядерное оружие.

На заявление Трампа отреагировал президент Ирана Хасан Роухани, пообещав в случае нарушения сделки "дать подходящий ответ".