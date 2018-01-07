Ким Чен Ын призвал улучшить отношений с Югом ради воссоединения

7 января, 09:27
Фото: AP/orean Central News Agency/Korea News Service
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей.
"Север и Юг не должны быть связаны прошлым. Необходимо улучшить отношения между Севером и Югом и совершить прорыв в деле воссоединения", – сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает РИА Новости.
Помимо нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном речь идет о примирении и воссоединении нации.
Ким Чен Ын убежден, что примирение двух стран – внутренний процесс корейской нации, поэтому Сеулу и Пхеньяну не стоит обращаться за помощью к иностранным государствам.
3 января Республика Корея и КНДР восстановили линию спецсвязи в деревне Пханмунджом на совместной границе. 9 января должны пройти переговоры между Пхеньяном и Сеулом в первые с декабря 2015 года. КНДР и Республика Корея готовятся обсудить предстоящие Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.
Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможность телефонного разговора с Ким Чен Ыном.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: