Ким Чен Ын призвал улучшить отношений с Югом ради воссоединения

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Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал создать условия для улучшения отношений с Южной Кореей.

"Север и Юг не должны быть связаны прошлым. Необходимо улучшить отношения между Севером и Югом и совершить прорыв в деле воссоединения", – сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает РИА Новости.

Помимо нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном речь идет о примирении и воссоединении нации.

Ким Чен Ын убежден, что примирение двух стран – внутренний процесс корейской нации, поэтому Сеулу и Пхеньяну не стоит обращаться за помощью к иностранным государствам.

3 января Республика Корея и КНДР восстановили линию спецсвязи в деревне Пханмунджом на совместной границе. 9 января должны пройти переговоры между Пхеньяном и Сеулом в первые с декабря 2015 года. КНДР и Республика Корея готовятся обсудить предстоящие Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможность телефонного разговора с Ким Чен Ыном.