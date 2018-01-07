Трамп согласен на телефонный разговор с Ким Чен Ыном

7 января, 09:04
Фото: ТАСС/Dominique A. Pineiro/Zuma
Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов провести телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает ТАСС.
Журналисты спросили Трампа, хотел бы он провести телефонную беседу с Ким Чен Ыном "прямо сейчас". "Конечно, я всегда верю в диалог. Но мы занимаем очень твердую позицию", – ответил президент США 6 января. "Мы очень решительны. Но, конечно же, я бы это сделал. С этим нет никаких проблем", – сказал американский лидер.
В то же время он отрицательно ответил на уточняющий вопрос журналистов – готов ли он сесть за стол переговоров без предварительных условий. "Это совсем не то, что я сказал", – ответил хозяин Белого Дома.
3 января Республика Корея и КНДР восстановили линию спецсвязи в деревне Пханмунджом на совместной границе. 9 января должны пройти переговоры между Пхеньяном и Сеулом в первые с декабря 2015 года. КНДР и Республика Корея готовятся обсудить предстоящие Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.
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