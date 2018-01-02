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Южная Корея предложила Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне, чтобы улучшить двусторонние отношения.

Встречу запланировали на 9 января. Предполагается. что страны обсудят возможность участия Северной Кореи в зимней Олимпиаде-2018, сообщает "Би-би-си".

Ранее организационный комитет Олимпийских игр в Пхенчхане поддержал намерения КНДР направить свою сборную на соревнования. Организация посчитала это проявлением олимпийского духа.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля.