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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал открыть горячую линию между КНДР и Южной Кореей, заявил глава управления по делам между двумя Кореями по государственному радио.

Долгое время горячая линия была закрыта. Откроют ее в 9:30 по московскому времени, передает РИА Новости.

Ранее глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мен Гюн предложил организовать встречу на высоком уровне в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Там предполагалось обсудить участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане. Северная Корея хранила молчание одни сутки, а после объявила об открытии "горячей линии". Руководитель КНДР приветствует поддержку, оказанную Южной Кореей его мирному предложению об участии делегации.

Он заявил о возможности участия делегации своей страны в Олимпиаде. Администрация провинции Канвондо, где находится столица будущей Олимпиады, намерена в случае участия северокорейской делегации предоставить им для поездки круизное судно.

Организационный комитет зимней Олимпиады в Пхенчхане поддержал намерения КНДР направить свою сборную на Игры. Организация отметила, что это – проявление олимпийского духа.