Оргкомитет ОИ-2018 поддержал намерение КНДР участвовать в состязаниях‍

1 января, 09:22
Фото: ТАСС/DPA/Michael Kappeler
Организационный комитет зимней Олимпиады в Пхенчхане поддержал намерения КНДР направить свою сборную на Игры. Организация посчитала это проявлением олимпийского духа.
"Если будет принято официальное решение об участии КНДР, то это станет проявлением олимпийского духа", – цитирует оргкомитет агентство Киодо.
Успехов на Играх в 2018 году пожелал сборной лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу. Он также отметил, что для организации поездки может состояться встреча властей Северной и Южной Кореи. Власти КНДР намерены принять все меры, чтобы спортсмены смогли посетить соревнования.
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля. Россия будет выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. Такое решение принял МОК 5 декабря 2017 года.
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