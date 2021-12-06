В США ужесточили ограничения на въезд в страну

12:07
Фото: depositphotos/rabbit75_dep
Власти Соединенных Штатов ужесточили ограничения на въезд в страну на фоне распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает News.ru.
Так, теперь желающим попасть в США потребуется предъявить при въезде отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже чем за 24 часа до поездки, а не 72, как раньше. Это касается всех иностранцев, вне зависимости от того, вакцинированы они или нет, а также самих американцев, которые не вакцинированы против COVID-19.
Помимо этого, до 18 марта 2022 года в стране продлен масочный режим в транспорте и аэропортах.
С 29 ноября США ограничили авиасообщение с восемью странами Африки, в том числе и ЮАР, из-за распространения нового штамма коронавируса.
О появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом. Первые случаи инфицирования данным вариантом SARS-CoV-2 были зафиксированы в Южно-Африканской Республике.
Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
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