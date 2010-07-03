Европейские банки планируют отказаться от американских кредиток

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Двадцать европейских банков начали разрабатывать собственную платежную систему, которая заменит американские Master Card, Visa и другие. Об этом пишет французское информагентство Agence France-Presse (AFP).

Идея перейти на обособленную платежную систему была озвучена в 2017 году, когда Европейский центральный банк (ЕЦБ) задумался о необходимости суверенитета платежей в регионе.

Панъевропейская платежная система получила название PEPSI (Pan-European Payment System Initiative). По информации источника в отрасли, изначально эта инициатива имела не технический, а политический характер.

Отмечается, что пока ни один банк не подтвердил свое участие в программе. Однако источники полагают, что к ней должно присоединиться большинство французских финансовых организаций, а также немецкий Deutsche Bank.

Как пишет AFP, ответственный за банковские карты и средства оплаты французского BNP Paribas Карло Боверо признает, что банки разных европейских стран активно обсуждают инициативу перехода на суверенную платежную систему.

Ранее на турникетах бесконтактной оплаты в московском метро начали принимать банковские карты китайской национальной платежной системы UnionPay. Сейчас ими можно воспользоваться на 150 станциях метрополитена и МЦК.

При этом на турникеты в метро планируют установить новое программное обеспечение, это позволит сократить время считывания банковских карт в два раза – до одной секунды.