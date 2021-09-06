В Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции

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Силы сопротивления в афганском Панджшере опровергли заявление запрещенного в России террористического движения "Талибан" о взятии провинции.

В сообщении, опубликованном в Twitter, говорится, что силы сопротивления намерены продолжать борьбу.

"Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против талибов и их партнеров будет продолжаться до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода", – говорится в тексте.

До этого представитель талибов Забихулла Муджахид заявил о полном взятии под контроль провинции Панджшер. По его словам, некоторые повстанцы потерпели поражение, а некоторые сбежали.

Накануне стало известно, что в ходе непрекращающихся в регионе боевых столкновений погиб пресс-секретарь Фронта национального сопротивления Панджшера Фахим Дашти.

В этот же день представитель катарского политического офиса боевиков Мохаммад Сохаил Шахин заявил о переходе под контроль талибов почти всей территории провинции.

Ранее лидер Фронта сопротивления в Афганистане Ахмад Масуд заявил, что условием прекращения огня в Панджшере является выход талибов из провинции. Масуд подчеркнул, что Фронт сопротивления приветствует принятую в Кабуле резолюцию о прекращении огня в Панджшере.