Многоразовый космический аппарат Китая вернулся на Землю

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Фото: AP Photo/Xinhua, Zhao Jianwei
После двухдневного полета на Землю вернулся китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат. В космическое пространство его запустили в минувшую пятницу, сообщает агентство Синьхуа.
"После двухдневного полета аппарат 6 сентября успешно приземлился на заданной площадке", – сказано в сообщении.
По данным агентства, эксперимент состоялся. Это говорит о прорыве Китая в области исследований многоразового использования устройств в космосе.
В день запуска с космодрома Цзюцюань в космос стартовала ракета-носитель "Чанчжэн-2F". Она обустроена многоразовым испытательным космическим кораблем, который через некоторое время полета на орбите возвращается на Землю. Об этом рассказала корпорация космической науки и техники (CASC).
Отмечается, что "аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса".
Ранее сообщалось, что военные США обнаружили на околоземной орбите китайский многоразовый испытательный космический корабль.
Глава Института космической политики Иван Моисеев предположил, что Китай мог вывести на орбиту аналог американского секретного военного челнока X-37B. Эксперт по космонавтике Игорь Лисов не исключил, что речь идет о крылатом космоплане "Шэньлун", который разрабатывается Китаем уже много лет.
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