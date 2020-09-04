Военные США обнаружили на орбите засекреченный китайский корабль

17:26
Фото: ТАСС/Cira/Planet Pix via ZUMA Wire
Военные США обнаружили на околоземной орбите китайский многоразовый испытательный космический корабль. Это следует из данных американских ВВС, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
Космический корабль доставлен на орбиту ракетой-носителем "Чанчжэн-2F". Пуск состоялся в пятницу, 4 сентября, с космодрома Цзюцюань. Через некоторое время полета корабль возвратится на Землю.
Глава Института космической политики Иван Моисеев предполагает, что Китай мог вывести на орбиту аналог американского секретного военного челнока X-37B. Эксперт по космонавтике Игорь Лисов не исключает, что речь идет о крылатом космоплане "Шэньлун", который разрабатывается Китаем уже много лет.
Челнок X-37B разработан американской компанией Boeing. С 2010 года мини-шаттл совершил пять космических полетов длительностью от 225 до 780 дней. Последний полет состоялся в октябре 2019 года, на орбиту были выведены три спутника неизвестного назначения.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил украсить космические ракеты-носители и корабли хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла.
Также он предлагал наносить на ракеты изображения городов Золотого кольца. По словам Рогозина, такой подход послужит рекламой внутреннего туризма.
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