В Хиросиме прошли протесты в день годовщины бомбардировки города

Фото: ТАСС/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Сотни жителей Хиросимы посетили акцию протеста по случаю 80-й годовщины ядерной бомбардировки, сообщает газета "Известия".

Уточняется, что горожане потребовали прекратить вооруженные конфликты, а также полностью отказаться от ядерного оружия. За ситуацией на месте следили местные правоохранители.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи во время выступления в честь годовщины не назвали страну, которая сбросила атомную бомбу на город 6 августа 1945 года. США мэр упомянул только как страну, обладающую атомным оружием.

Руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс в ходе общения с прессой заявил, что 6 августа – это "торжественный день размышлений и памяти, когда мы чтим народ Хиросимы и их послания мира и надежды".

Ранее президент США Дональд Трамп сравнил удары по иранским ядерным объектам со сбросом атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки. По его словам, это положило конец Второй мировой войне. В Японии, в свою очередь, заметили, что бомбардировки привели к заслуживающей сожаления ситуации в стране.