Эксперт оценил заявление КНР об ответе на размещение ракет США

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Заявление Пекина об ответных мерах в случае размещения американских ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценил сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По словам эксперта, "возможные места размещения этих ракет – это как раз те страны, которые связаны военно-политическими альянсами с США, в первую очередь Япония и Южная Корея". В беседе с RT аналитик напомнил и об американской базе Гуам, расположенной недалеко от Китая. Он также не исключил, что США могут разместить ракеты средней дальности наземного базирования на территории Тайваня. "Очевидно, что для Китая это жизненно важный вопрос", – подчеркнул Блохин.

Как отметил эксперт, ракеты средней и меньшей дальности – основа безопасности Китая, поэтому Пекину есть чем ответить. "Китай рассматривается в качестве главной угрозы и главного противника, который бросает вызов американскому лидерству в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – пояснил представитель Центра исследования проблем безопасности. По его словам, США и КНР – соперники "в глобальном масштабе, как в военно-политической сфере, так и в экономической".

По этой причине, считает Блохин, Вашингтон и дальше будет пытаться сдерживать Китай, используя различные средства устрашения.

Ранее в Китае пригрозили принять ответные меры, если США разместят ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такое заявление сделал глава департамента по контролю над вооружениями и разоружением МИД КНР Фу Цун.

2 августа МИД РФ сообщил о прекращении действия ДРСМД по инициативе США. Американский лидер Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале года. Власти США сослались на якобы имеющие место нарушения со стороны России.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия несет "исключительную ответственность" за прекращение ДРСМД. По мнению Константина Блохина, американский политик использует пропагандистскую риторику, в то время как США "целенаправленно и системно" ударяют по стратегической стабильности в мире.