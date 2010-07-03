Эксперт оценил вероятность срыва "Евровидения" боевиками

Бывший советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер считает, что угроз боевиков террористической организации "Палестинский исламский джихад" сорвать "Евровидение" не нужно бояться. Перед началом международного песенного конкурса в стране приняли необходимые меры защиты, передает ИА "НСН".
По словам Векслера, в мае Израиль отмечает много праздников. На фоне этого у террористов есть задача не допустить проведения "Евровидения". Между тем, в страну уже прибыли иностранные делегации, а исполнители начали репетировать выступления.
"Они находятся под охраной системы противоракетной обороны "Железный купол", которая пропускает всего 4% летящих на нас ракет", – сказал Векслер.
Он добавил, что за последние двое суток по Израилю выпустили 650 ракет. Из них 173 были сбиты, а остальные не достигли целей.
По мнению эксперта, силы Израиля и силы палестинского исламистского движения "Хамас" в секторе Газа – несовместимые понятия. "Поэтому к нам по-прежнему приезжают туристы, и "Евровидение" будет проведено", – заключил он.
Полуфиналы и финал конкурса запланированы на 14–18 мая. В Тель-Авиве уже находится представляющий Россию певец Сергей Лазарев. Он выступит во втором полуфинале конкурса 16 мая с песней Scream.
Ранее сообщалось, что палестинские обстрелы юга Израиля не повлияют на график подготовки "Евровидения".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.