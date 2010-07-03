Эксперт оценил вероятность срыва "Евровидения" боевиками

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Бывший советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер считает, что угроз боевиков террористической организации "Палестинский исламский джихад" сорвать "Евровидение" не нужно бояться. Перед началом международного песенного конкурса в стране приняли необходимые меры защиты, передает ИА "НСН".

По словам Векслера, в мае Израиль отмечает много праздников. На фоне этого у террористов есть задача не допустить проведения "Евровидения". Между тем, в страну уже прибыли иностранные делегации, а исполнители начали репетировать выступления.

"Они находятся под охраной системы противоракетной обороны "Железный купол", которая пропускает всего 4% летящих на нас ракет", – сказал Векслер.

Он добавил, что за последние двое суток по Израилю выпустили 650 ракет. Из них 173 были сбиты, а остальные не достигли целей.

По мнению эксперта, силы Израиля и силы палестинского исламистского движения "Хамас" в секторе Газа – несовместимые понятия. "Поэтому к нам по-прежнему приезжают туристы, и "Евровидение" будет проведено", – заключил он.

Полуфиналы и финал конкурса запланированы на 14–18 мая. В Тель-Авиве уже находится представляющий Россию певец Сергей Лазарев. Он выступит во втором полуфинале конкурса 16 мая с песней Scream.

Ранее сообщалось, что палестинские обстрелы юга Израиля не повлияют на график подготовки "Евровидения".

