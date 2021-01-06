Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

06:51

Джордж Буш-младший планирует посетить инаугурацию Байдена

за рубежом политика

Фото: Zuma\TASS/Javier Rojas

Бывший президент США Джордж Буш-младший планирует посетить инаугурацию избранного главы государства Джо Байдена. Об этом заявил представитель экс-президента Фредди Форд.

Утверждается, что Буш-младший намерен присутствовать на церемонии со своей супругой.

"(Бывший – Прим. Ред.) президент и госпожа Буш намерены возвратиться в Капитолий на приведение к присяге президента Байдена и вице-президента Харрис", – написал Форд в Twitter.

Инаугурация избранного президента Джо Байдена запланирована на 20 января. Для этого 6 января конгресс США должен утвердить итоги прошедших выборов президента.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. По итогам голосования Байден назвал себя победителем, а Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде.

В середине декабря прошлого года голосование выборщиков подтвердило избрание Джозефа Байдена президентом США. Все штаты, где Трамп оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за демократа.

Накануне Байден обвинил Трампа в нежелании выполнять работу президента. Избранный глава государства заявил, что действующий лидер страны ноет и жалуется вместо борьбы с коронавирусом.

Супруга Байдена не смогла взорвать хлопушку в новогоднем интервью

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать