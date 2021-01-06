Джордж Буш-младший планирует посетить инаугурацию Байдена

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Бывший президент США Джордж Буш-младший планирует посетить инаугурацию избранного главы государства Джо Байдена. Об этом заявил представитель экс-президента Фредди Форд.

Утверждается, что Буш-младший намерен присутствовать на церемонии со своей супругой.

"(Бывший – Прим. Ред.) президент и госпожа Буш намерены возвратиться в Капитолий на приведение к присяге президента Байдена и вице-президента Харрис", – написал Форд в Twitter.

Инаугурация избранного президента Джо Байдена запланирована на 20 января. Для этого 6 января конгресс США должен утвердить итоги прошедших выборов президента.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. По итогам голосования Байден назвал себя победителем, а Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде.

В середине декабря прошлого года голосование выборщиков подтвердило избрание Джозефа Байдена президентом США. Все штаты, где Трамп оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за демократа.

Накануне Байден обвинил Трампа в нежелании выполнять работу президента. Избранный глава государства заявил, что действующий лидер страны ноет и жалуется вместо борьбы с коронавирусом.