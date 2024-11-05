People: Илон Маск ищет дом для своих 11 детей и их матерей

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Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск и его бывшая спутница певица Граймс, также известная как Клэр Буше, ищут дом, где могли бы поселиться 11 детей бизнесмена вместе с их матерями, передает журнал People.

Поиск жилья ведется в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Однако ранее СМИ писали, что жилье для наследников Маск построит в Остине, штат Техас. Позже он сам опроверг этот слух.

У Маска и Буше три ребенка. Сын X Æ A-12 родился в 2020 году. По словам родителей, X в имени мальчика означает неизвестную переменную, Æ – это эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект), а буква A – любимая песня Граймс "Архангел".

В 2022 году у пары родилась дочь. Ее назвали Exa Dark Sideræl, или Y. После этого у них родился еще один сын, Techno Mechanicus.

Ранее появилась информация, что Маск предлагает помощь с зачатием даже малознакомым людям. В прошлом году предприниматель предложил помощь женатой паре, которая не могла зачать ребенка самостоятельно. Похожие предложения поступали от миллиардера и другим людям. Отмечается, что Маск при этом хвастался собственными детьми.