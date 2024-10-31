NYT: Маск готов помочь с зачатием детей даже малознакомым людям

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Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск предлагает помощь с зачатием даже малознакомым людям, сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету The New York Times.

"Будучи сторонником искусственного оплодотворения, Маск твердо верит в необходимость роста населения планеты", – говорится в материале.

По информации издания, в прошлом году предприниматель предложил помощь женатой паре, которая не могла зачать ребенка самостоятельно. Похожие предложения поступали от миллиардера и другим людям. Отмечается, что Маск при этом хвастался собственными детьми.

Как утверждают журналисты, у Маска как минимум 11 детей. Двое из них них от канадской певицы Граймс, также известной как Клэр Буше. В 2020 году родился их общий сын, которого назвали именем X Æ A-12. По словам родителей, X в имени мальчика означает неизвестную переменную, Æ – это эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект), а буква A – любимая песня Граймс "Архангел".

В 2022 году у пары родилась дочь. Ее назвали Exa Dark Sideræl, или Y.