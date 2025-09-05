FoxNews: стоимость услуги чесания спины в США составляет 10,5 тыс рублей в час

Фото: 123RF/padnob

В США можно воспользоваться услугой по чесанию спины. Ее стоимость составляет 10,5 тысячи рублей в час, передает радио "Комсомольская правда" со ссылкой на FoxNews.

По информации СМИ, этим занимается компания, работающая в Голливуде. Фирма называет своих сотрудников профессионалами в области чесания с 20-летним стажем и обещает, что "чесальная терапия" обеспечит клиентов хорошим настроением.

Клиентов просят прийти чистыми и предупреждают, что мастер будет касаться только спины, головы и шеи. При этом процедуру можно сократить до 30 минут. За это нужно будет заплатить примерно 5,7 тысячи рублей.

Ранее врач-остеопат, доктор медицинских наук, доктор остеопатии, член Российской Остеопатической Ассоциации Владимир Фролов рассказал, что из-за неправильной осанки нарушается синтез гормонов счастья, из-за чего может развиться депрессия.

Он отметил, что осанка портится в связи с неправильной работой стоп. Из-за этого возникает повышенная нагрузка на коленные, тазобедренные и голеностопные суставы.

