Минфин РФ предлагает Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение

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Министерство финансов Российской Федерации предлагает Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение. Ожидается, что ставку налога на дивиденды поднимут до 15%, приводит ТАСС заявление Минфина.

Аудиторско-консалтинговая компания KPMG заявила, что Минфин Нидерландов вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее соглашение. Речь шла об избежании двойного налогообложения с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%.

"Подтверждаем информацию", – уточнили в пресс-службе Минфина России.

До этого в российском министерстве финансов назвали предложения страны-партнера нереализуемыми. Говорилось, что объявленные меры размывают искомый российской стороной эффект для поддержки экономики. Кроме того, они позволят выводить значительные финансовые средства с территории РФ через Кипр без пошлин.

Со стороны Кипра приводился аргумент, что с 1 января следующего года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом у источника по ставке 15%.

Ранее Минэкономразвития заявило, что вопрос введения новых налогов в стране не обсуждается. Размещенную ранее версию проекта плана, где включено предложение о введении единого оборотного налога, в будущем пересмотрят.