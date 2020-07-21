Индексацию зарплат госслужащих могут приостановить с 2021 года

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Министерство финансов РФ с 2021 года может отказаться от индексации окладов государственных служащих. Такие данные есть в методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета, передает РБК.
При этом в документе не говорится, сколько денег получится сэкономить после отказа от индексации зарплат чиновников. В результате предлагается в следующем году отказаться от индексации оплаты труда и оптимизировать график проведения реформы денежного содержания федеральных госслужащих в 2021 и 2022 годах. При этом меры не затронут, как уточняется, военнослужащих.
Отмечается, что отказываться от индексации приходилось во время кризиса 2014-2017 годов. Затем зарплаты чиновников каждый год увеличивались на уровень инфляции за предыдущий год.
Ранее Дмитрий Песков оценил идею по увеличению налогов для богатых. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что идея повышения налогов для состоятельных граждан уже реализуется в стране.
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