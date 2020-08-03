РФ начала денонсацию соглашения о двойном налогообложении с Кипром

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Процедура денонсации соглашения о двойном налогообложении с Кипром была запущена в понедельник, 3 августа. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Минфин РФ.

"В связи с необходимостью выполнения поручения президента РФ о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории Российской Федерации в Республику Кипр по ставке 15%, Минфин России 3 августа сего года начинает процедуру денонсации соглашения", – сообщили в ведомстве.

В российском министерстве финансов назвали предложения страны-партнера нереализуемыми. Во-первых, объявленные меры размывают искомый российской стороной эффект для поддержки экономики, во-вторых, позволяют выводить значительные финансовые средства с территории РФ через Кипр без пошлин.

По словам замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, ведомство вело переговоры с кипрской стороной о пересмотре соглашения, что позволило бы избежать двойного налогообложения. Аргументом со стороны РФ стало то, что с 1 января 2021 года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом у источника по ставке 15%.

Соответствующее решение озвучил президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил правительству определить перечень офшоров, для которых будет предусмотрен налог в размере 15% на выводимые из РФ дивиденды и проценты от активов.

Ранее министерство экономического развития РФ заявило, что вопрос введения новых налогов в стране не обсуждается. Размещенную ранее версию проекта плана, где включено предложение о введении единого оборотного налога, в будущем пересмотрят.

