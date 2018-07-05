В Лондоне не исключили новых мер против России после инцидента в Эймсбери

5 июля, 19:01
Фото: ТАСС/Barcroft Media/Amer Ghazzal
Глава МИД Великобритании Саджид Джавид допустил, что после инцидента с отравлением в Эймсбери против России могут принять новые меры. Об этом министр заявил во время выступления в парламенте Соединенного Королевства.
"Мы не хотим делать выводы, но если будет установлено, что за это несет ответственность и российское государство, то, конечно, мы будем рассматривать, какие дальнейшие действия мы можем предпринять", – цитирует Джавида РИА Новости.
По словам министра, сейчас сотрудники британских правоохранительных органов сосредоточены на поддержании общественной безопасности и полицейском расследовании.
При этом Джавид отметил, что посла РФ в Лондоне Александра Яковенко могут вызвать в МИД Великобритании.
Министр подчеркнул, что "по ходу появления новой информации мы определимся с нашими дальнейшими действиями, и это может включать вызов посла".
4 июля двух жителей Эймсбери нашли без сознания в одном из домов. Тогда СМИ сообщили, что они отравились неизвестным веществом. Вечером того же дня в Скотланд-Ярде объявили, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", от которого ранее пострадали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил беспокойство по поводу участившихся случаев применения токсичных веществ в Великобритании. При этом замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что Россия не причастна к инциденту с отравлением в Эймсбери.
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