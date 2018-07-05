Финская компания выпустит пиво и футболки с портретами Путина и Трампа

5 июля, 16:44
Фото: AP/Jorge Silva
Специальное пиво в честь встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа выпустит финская пивоварня, расположенная в городе Куопио.
"Когда появилась информация о том, что Трамп и Путин встретятся в Хельсинки, мы подумали, что для нас это благоприятная возможность дать им несколько наметок для переговоров, чтобы наверняка получить хороший итоговый результат", – цитирует исполнительного директора пивоварни газета Helsingin Sanomat.
Объем выпуска составит 10 тысяч бутылок. Небольшие партии, возможно, отправят в дипломатические представительства РФ и США. Рассматривается также идея поставить часть партии во дворец конгрессов "Финляндия-тало", где будет находиться главный пресс-центр саммита.
На этикетке изобразят лидеров двух государств. Между ними расположится надпись: "Давай разберемся с этим, как взрослые".
Помимо небольшой партии слабоалкогольного напитка, запланирован также выпуск 160 упаковок кофе весом по 250 грамм и сувенирных футболок.
Ранее сообщалось, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Среди тем переговоров – ситуация в Сирии. Не исключено, что часть беседы президенты проведут тет-а-тет, а затем к саммиту присоединятся другие члены делегации.
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