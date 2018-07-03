В Кремле не исключают встречу тет-а-тет Путина и Трампа в Хельсинки

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В Кремле допустили возможность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки наедине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер чувствует себя комфортно в любом формате переговоров, которые удобны для его визави. "Действительно, мы не исключаем, что если будет подтверждена предварительная договоренность и предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов – Путина и Трампа – с глазу на глаз", – цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп планирует вначале конфиденциально побеседовать с Путиным с глазу на глаз, а затем к лидерам присоединятся члены их делегаций.

Путин и Трамп договорились о личной встрече в Хельсинки 16 июля. Двусторонняя встреча президентов России и США не привязана к международным мероприятиям, поэтому предстоящий саммит можно считать первым полноформатным.