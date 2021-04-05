Харви Вайнштейн обжаловал решение суда, приговорившего его к 23 годам тюрьмы

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Фото: AP Photo/John Minchillo, File
Свой приговор обжаловал голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который отбывает срок за преступления сексуального характера. Как сообщает телеканал CNBC, он потребовал нового суда по своему делу.
"Мы подали в суд 166-страничный документ, демонстрирующий несколько серьезных ошибок, допущенных во время процесса", – отметил адвокат продюсера Артур Айдала.
К примеру, адвокат считает, что нарушение прав Вайнштейна на рассмотрение дела беспристрастным жюри является одной из причин для отмены приговора. Уточняется, что председатель суда не отклонил кандидатуру присяжного, написавшего автобиографическую книгу о сексуальном хищничестве пожилых мужчин, и лгал о ее содержании во время отбора жюри.
11 марта Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии.
В феврале жюри присяжных признало его виновным в сексуальном насилии по двум пунктам обвинения из пяти.
В октябре 2017 года в The New York Times опубликовали материал, в котором рассказывалось, что Вайнштейн в течение 30 лет склонял к интимным отношениям актрис, обещая карьерное продвижение. Более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, публично выступили с обвинениями в адрес продюсера. Вайнштейн свою вину отрицал.
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