В Румынии нашли новый вариант "британского" штамма коронавируса с опасной мутацией

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В Румынии специалисты Университета имена Штефана Великого обнаружили новый вариант "британского" штамма коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на университет из Сучавы.

"К трем вызывающим тревогу вариантам, происходящим из Великобритании (линия B.1.1.7, имя VOC202012/01), ЮАР (линия B.1.351, имя 501Y.V2 15) и Бразилии (линия P.1, имя P1), британские специалисты Службы общественного здравоохранения Англии добавили в феврале новый вариант вируса (B.1.1.7 + E484K)", – говорится в сообщении.

На данный момент число выявленных случаев невелико, но основную озабоченность вызывает способность вариантов, содержащих мутацию E484K, оказывать более эффективное сопротивление антителам, порожденным вакцинами, а также снижать эффективность препаратов.

Были выявлены 88 новых случаев заболевания штаммом B.1.1.7, происходящим из Великобритании, и 1 случай штамма B.1.1.7 + E484K, уточнили в университете.

Ранее сообщалось, что в России выявили 78 случаев заражения "британским" и пять "южноафриканским" штаммами коронавируса.

Кроме того, в Минздраве Индии также заявили об обнаружении в стране нового штамма коронавируса с двойной мутацией.