Илон Маск потерял более шести миллиардов долларов за сутки

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Свыше шести миллиардов долларов потерял американский предприниматель Илон Маск за один день, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Уточняется, что стоимость активов Маска сократилась за 4 марта на 6,2 миллиарда долларов по итогам фондовых торгов в США из-за падения почти на 5% курса акций компании Tesla.

По подсчетам специалистов журнала Forbes, состояние бизнесмена уменьшилось до 150,9 миллиарда долларов.

В начале января 2021 года Маск был признан самым богатым человеком на планете. В рейтинге он обогнал продолжительного лидера, основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

А в конце ноября 2020 года Маск поднялся на второе место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg, опередив основателя компании Microsoft Билла Гейтса.