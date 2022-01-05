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В мире

00:35

Международная коалиция во главе с США нанесла удары на северо-востоке Сирии

за рубежом

Фото: AP Photo/Gabriel Chaim

Возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция сообщила о нанесении ударов по неназванным огневым позициям в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, передает РИА Новости.

Отмечается, что коалиция действовала в порядке самообороны, а удары были нанесены в целях устранения угрозы.

"Примерно с 15:40 сегодняшнего дня силы коалиции осуществляли наблюдение за несколькими площадками запуска ракет непрямого действия, которые представляли неминуемую угрозу в окрестностях Green Village", – говорится в сообщении.

В пресс-службе коалиции отметили, что ненаправленные атаки несут серьезную угрозу для гражданского населения Сирии и способны привести к многочисленным жертвам.

Ранее сообщалось, что в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии обстреляли американскую военную базу "Харраб аль-Джейр". По ней выпустили пять ракет. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

В июне по военной базе США в Сирии также был нанесен ракетный удар. Обстрел произошел в районе нефтеносной местности Эль-Омар в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор.

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