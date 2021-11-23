В Сирии обстреляли американскую базу

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Американскую военную базу в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии обстреляли, сообщает РИА Новости.

По базе "Харраб аль-Джейр" выпустили пять ракет. После обстрела в районе кружат вертолеты. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

В июне по военной базе США в Сирии также был нанесен ракетный удар. Обстрел произошел в районе нефтеносной местности Эль-Омар в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор.

Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии – в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа.