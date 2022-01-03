Пятеро военных Сирии погибли при атаке террористов

10:13
Фото: AP Photo/SANA via AP
Боевики запрещенной в России террористической организации ИГИЛ напали на военный автобус в Сирии, сообщает РИА Новости. В результате 5 сирийских военнослужащих погибли и 20 пострадали.
Атака произошла вечером 2 января. На военный автобус была совершена ракетная атака на территории примерно в 50 километрах к востоку от третьей станции в сирийской пустыне. Атака сопровождалась очередями из орудия 23-мм.
1 января сирийский военнослужащий погиб в результате минометного обстрела боевиков из района Бнин по позициям правительственных сил. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Хантутин.
Ранее сообщалось, что в Сирии была зафиксирована попытка подрыва колонны российской военной полиции. Инцидент произошел в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Дераа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен.
По информации Минобороны РФ, в результате случившегося российские военнослужащие не пострадали.
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