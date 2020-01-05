Боевики напали на военную базу США в Кении

Фото: скриншот видео twitter.com/samirasawlani

Боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Аш-Шабаб" совершили нападение на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу, сообщает RT.

В результате четверо из них погибли. Среди американских и кенийских военнослужащих жертв нет.

В связи со случившимся посольство РФ в Кении призвало граждан России, находящихся в этой стране, избегать мест массового скопления людей, а при возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно информировать дипведомство.

В конце декабря боевики дважды атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, однако были остановлены и отброшены на исходные позиции.

Обороняясь, сирийские правительственные войска уничтожили и ранили до 30 человек среди нападавших. Кроме того, удалось вывести из строя 2 пикапа. Сами военнослужащие Сирии потерь не понесли.