Сирия отразила ракетную атаку Израиля на Дамаск

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Система ПВО Сирии отразила атаку армии Израиля на столицу страны Дамаск в воскресенье, 22 декабря. В городе прогремели как минимум два мощных взрыва.

По данным агентства SANA, ракеты были запущены с оккупированных территорий. Речь идет о снарядах, выпущенных израильскими военными.

Отмечается, что в это время истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство соседнего Ливана и имитировали налеты на южные районы страны.

Телеканал Al Mayadeen указал, что израильские самолеты появились на низкой высоте в 40 километрах от Бейрута, а также над районами Хасбайя, Аркуб и Шебаа.

Израильские военные регулярно проводят операции и наносят удары по территории Сирии, обосновывая их противодействием военному присутствию Ирана и ответом на обстрелы со стороны САР.

В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежавших Сирии с 1944 года. В 1981 году над ними в одностороннем порядке был утвержден суверенитет Израиля.

Совбез ООН и большинство стран мира считают Голаны аннексированными, однако в апреле 2019 года президент США Дональд Трамп признал израильский суверенитет над ними.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в сентябре заявил, что Иран и радикальный ислам являются "опасностями для будущего России".