Нетаньяху заявил, что Иран опасен для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал отношения России и Ирана. Он заявил, Иран и радикальный ислам являются "опасностями для будущего России".
"Большее зло – шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, стремясь завоевать Ближний Восток", – сказал Нетаньяху в интервью РБК.
Также он предположил, что Иран может направить идеологию и оружие на Запад, Израиль и Россию.
Израильский премьер обсудит с Владимиром Путиным ситуацию в Иране на встрече в Сочи.
25 августа Нетаньяху подтвердил информацию о том, что армия Израиля нанесла ракетный удар по Сирии. Над Дамаском прогремело несколько мощных взрывов. Израильские военные заявили, что так они сорвали атаку иранских беспилотников по своей стране.
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