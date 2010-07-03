Нетаньяху заявил, что Иран опасен для России

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал отношения России и Ирана. Он заявил, Иран и радикальный ислам являются "опасностями для будущего России".

"Большее зло – шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, стремясь завоевать Ближний Восток", – сказал Нетаньяху в интервью РБК.

Также он предположил, что Иран может направить идеологию и оружие на Запад, Израиль и Россию.

Израильский премьер обсудит с Владимиром Путиным ситуацию в Иране на встрече в Сочи.

25 августа Нетаньяху подтвердил информацию о том, что армия Израиля нанесла ракетный удар по Сирии. Над Дамаском прогремело несколько мощных взрывов. Израильские военные заявили, что так они сорвали атаку иранских беспилотников по своей стране.

