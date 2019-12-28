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В мире

28 декабря, 22:16

Сирийские войска отбили две атаки боевиков в провинции Идлиб

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/AP

Боевики дважды атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, однако были остановлены и отброшены на исходные позиции. Об этом сообщает "Интерфакс".

"28 декабря 2019 года с 01:00 до 2:30 боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещено в РФ) при поддержке отрядов "Сирийской национальной армии" предприняли две атаки на позиции правительственных войск в районе населенного пункта Джарджаназ провинции Идлиб", – заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Брий Боренков.

По словам военного, в обоих случаях атаки проводили порядка 50 боевиков при поддержке пикапов с установленным на них тяжелым вооружением. Группы атаковали в направлении Дэйр-эль-Гарби – Мейсруна и Маар-Шурин – Джарджаназ.

Обороняясь, сирийские правительственные войска уничтожили и ранили до 30 человек среди нападавших. Кроме того, удалось вывести из строя 2 пикапа. Сами военнослужащие Сирии потерь не понесли.

О прошлой атаке боевиков на идлибские позиции сирийской армии сообщалось 22 декабря. Тогда при обстреле погибли 6 военнослужащих регулярной армии, еще 13 получили ранения.

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