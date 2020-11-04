Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 113

Фото: EPA/TASS/ERDEM SAHIN

Число жертв землетрясения на западе Турции вновь возросло. Об этом информирует агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Уточняется, что в результате удара стихии погибли 113 человек.

В турецком ведомстве дополнили, что число пострадавших составило 1035 человек. Из них 137 проходят лечение в больницах.

30 октября на западе Турции зафиксировали мощные подземные толчки магнитудой 6,6. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16,5 километра в районе города Сеферихисар провинции Измир.

Из-за землетрясения в Измире оказались разрушены порядка 20 домов. После трагедии Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.