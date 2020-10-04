Премьер Украины назвал вероятной отмену пенсий в стране через 15 лет

08:18
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина, возможно, перестанет выплачивать пенсии гражданам примерно через 15 лет. Об этом сообщает газета "Известия".
Выступая перед студентами Политехнического университета во Львове, политик заявил, что страна может столкнуться с нехваткой средств на эти цели. Кроме того, среди граждан Украины формируется негативная демографическая ситуация, и, как следствие, на одного работающего человека будет приходиться до двух пенсионеров.
"Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", – рассказал Шмыгаль.
По мнению главы украинского кабмина, улучшить ситуацию можно за счет реформы накопительной части пенсии. Гражданам могут предложить самостоятельно откладывать средства на старость, а государство дополнит их небольшой соцвыплатой.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому накопительная часть пенсии может быть "заморожена" до конца 2023 года. В пояснительной записке к документу было указано, что объем прав застрахованных лиц уменьшен не будет.
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