Яценюк заявил, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом

08:09
Фото: depositphotos/63ru78
Россия хочет превратить газотранспортную систему Украины (ГТС) в металлолом, она уже сделала это наполовину, считает бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
"Уже половину этого сделали", – сказал украинский политик в эфире YouTube-канала "Шустер онлайн".
Он также заявил, что договор по транзиту газа должен быть не двусторонним, а трехсторонним – с участием Европы.
"А когда мы уже втроем, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу", – заявил он.
Ранее гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что Украина нуждается в транзите российского газа хотя бы до 2034 года, после истечения срока соглашения с "Газпромом" в 2024 году. Он считает, что только полная загруженность "Северного потока – 2" позволит России отказаться от услуг Киева.
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