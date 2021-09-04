Яценюк заявил, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом

Фото: depositphotos/63ru78

Россия хочет превратить газотранспортную систему Украины (ГТС) в металлолом, она уже сделала это наполовину, считает бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Уже половину этого сделали", – сказал украинский политик в эфире YouTube-канала "Шустер онлайн".

Он также заявил, что договор по транзиту газа должен быть не двусторонним, а трехсторонним – с участием Европы.

"А когда мы уже втроем, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу", – заявил он.

Ранее гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что Украина нуждается в транзите российского газа хотя бы до 2034 года, после истечения срока соглашения с "Газпромом" в 2024 году. Он считает, что только полная загруженность "Северного потока – 2" позволит России отказаться от услуг Киева.